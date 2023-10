2 thuiswedstrijden Nations League

Het nationaal elftal neemt het vandaag op tegen Panama. Deze thuiswedstrijd is in het kader van de CONCACAF Nations League en begint om 5 uur ‘s middags in het SDK stadion. Op 17 oktober speelt Curaçao tegen Trinidad & Tobago. Curaçao staat na twee wedstrijden nog op nul punten. Het Curaçaos voetbalelftal staat onder leiding van waarnemend bondscoach Dean Gorré. De eerste wedstrijden tegen Trinidad & Tobago en Martinique werden verloren. Na deze twee wedstrijden staat Curaçao op de vijfde en een-na-laatste plaats in groep A. Koploper in de groep is Trinidad & Tobago.

De spelerslijst bestaat uit keeper Trevor Doornbusch, verdedigers Nathangelo Markelo, Jurien Gaari, Roshon van Eijma en Justin Ogenia. Middenvelders Kevin Felida en Vurnon Anita. Verdedigers Brandley Kuwas, Juninho Bacuna, Kenji Gorre en Rangelo Janga.