2 toeristen verdronken op Bonaire

Twee toeristen zijn gisteren verdronken op Bonaire. Het gaat om een duiker aan de zuidkant van het eiland en een snorkelaar bij Klein Bonaire. Om 1 uur ‘s middags alarmeerden vissers de hulpdiensten toen ze een duiker levenloos in het water zagen drijven. De man is aan boord van het schip gehaald en naar de kant gebracht. Het ambulancepersoneel heeft de duiker nog enige tijd gereanimeerd maar dat heeft niet mogen baten. Op ongeveer hetzelfde moment kwam bij de politie de melding binnen dat een snorkelaar bij Klein Bonaire in de problemen was gekomen. Ook bij deze persoon kwam de hulp te laat.