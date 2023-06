2 werknemers geraakt bij bedrijfsongeval Damen Shiprepair

Vanochtend heeft er een bedrijfsongeval plaatsgevonden op het terrein van Damen Shiprepair. Twee werknemers van Damen waren daarbij betrokken. De werknemers waren in de werkplaats bezig met het boren van gaten in de stalen werkstukken van een van de schepen die aan de werf ligt voor reparatie. Tijdens het boren van een van de onderdelen, is het werkstuk losgekomen van de bankschroef. Door de snelheid van de boor, maakte het voorwerp een zwaai en raakte de twee werknemers. Zij zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.