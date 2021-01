20.000 gulden voor gouden tip cocaïnediefstal

Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft bekendgemaakt een beloning van maximaal 20.000 gulden uit te loven aan degene die cruciale informatie kan verschaffen met betrekking tot een cocaïnediefstal in 2018. In dat jaar werden in de nacht van 13 op 14 oktober honderden kilo’s cocaïne uit het politiebureau Rio Canario gestolen. Ondanks de voortgang in het onderzoek, is het onderzoeksteam op zoek naar meer informatie over een aantal betrokkenen. Vanwege het zwaarwegende maatschappelijke belang om deze zaak op te lossen, heeft het OM besloten om een ongebruikelijk hoge beloning uit te loven van maximaal 20.000 NAF.