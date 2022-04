20 maanden celstraf voor bolletjesslikker

De bolletjesslikker die begin dit jaar op luchthaven Hato in paniek raakte, is gisteren veroordeeld voor drugssmokkel. De man moet 20 maanden de cel in. Zijn straf is lager dan het Openbaar Ministerie had geëist. De officier van Justitie vorderde een celstraf van 34 maanden. De bolletjesslikker probeerde ruim 1 kilo cocaïne te smokkelen naar Nederland. Bijna had hij het er niet levend vanaf gebracht. Een van de 25 bolletjes knapte in zijn maag. De drugskoerier begon toen te schreeuwen en heen en weer te rennen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werden de bolletjes met cocaïne uit zijn maag verwijderd. De schade die het opengebarsten bolletje heeft aangericht is onherstelbaar. De man kampt onder andere met maagproblemen.

Meer over bolletjesslikker hato