200 gulden kerstbonus voor mensen met onderstand

Mensen met een onderstandsuitkering krijgen deze maand een klein extraatje. Dat heeft minister Larmonie-Cecilia van SOAW bekend gemaakt. Ze krijgen allemaal 200 gulden kerstbonus overgemaakt. Dat gebeurt over drie dagen, op de vijftiende. In december zijn de uitkeringen vanwege de kerstperiode altijd vroeg. In totaal kost het extraatje de overheid zo’n 1,2 miljoen gulden. Volgens Larmonie is het bedrag bedoeld om mensen tegemoet te komen tijdens de feestdagen.