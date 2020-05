De rechtbank op Curaçao heeft gisteren een boete van 2000 gulden opgelegd aan een 20-jarige man. Hij is veroordeeld omdat hij op 30 januari van dit jaar met zijn quad op twee wielen over de Julianabrug reed. Hij heeft volgens de rechtbank daarmee zichzelf en andere weggebruikers in gevaar gebracht. De man werd gefotografeerd door een politie in burger die hem op de brug bezig zag.