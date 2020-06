De politie heeft gisteren een 22-jarige vrouw aangehouden voor mishandeling, bedreiging en vandalisme. De aanhouding vond plaats in de John de Poolstraat in Brievengat. De vrouw had een van haar buren mishandeld aan haar arm en verwond aan haar hoofd. De vrouw heeft een proces verbaal gekregen en wordt vastgehouden in kader van het verdere onderzoek.