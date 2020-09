Epidemioloog Izzy Gerstenbluth meldt vandaag 22 nieuwe coronabesmettingen op Curaçao. Ook zijn er weer veertien personen genezen. Hierdoor is er sprake van een toename van het aantal actieve besmettingen naar 220. Drie mensen liggen nu in het ziekenhuis, gisteren waren dat er nog 2, maar dit gaat om iemand die vanaf Bonaire naar Curaçao is verplaatst. Als het goed is kan er vandaag nog iemand naar huis. Gerstenbluth noemt het ook van belang om niet zulke harde maatregelen meer te nemen. Dit omdat als mensen werk en inkomen verliezen, de meest kwetsbare groep ook meer kans heeft om ziek te worden, omdat deze mensen dan niet genoeg gezonde voedingsstoffen binnenkrijgen. Het belangrijkste is volgens Gerstenbluth dat het zover onder controle blijft dat de zorgcapaciteit niet wordt overstegen.

Foto: Gobiernu