23 nieuwe coronabesmettingen, 15 hersteld

De overheid meldt vandaag 23 nieuwe coronabesmettingen, waarvan negen te linken zijn aan eerdere besmettingen, van dertien is de besmettingsbron nog onbekend. In één geval gaat het om import. Ook zijn er vijftien mensen hersteld van het virus. Er liggen nu zeven coronapatiënten in het CMC, twee meer dan gisteren, waarvan één op de IC. Er zijn nu in totaal 268 actieve coronabesmettingen bekend op Curaçao, acht meer dan gisteren. Er zijn 141 tests afgenomen in de afgelopen 24 uur.