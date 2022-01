231 besmettingen en 5 nieuwe sterfgevallen door covid-19

Van de 2271 afgenomen tests de afgelopen dag zijn 231 mensen positief getest op het coronavirus. In totaal zijn er nu ruim 3200 actieve gevallen op het eiland bekend, al zijn de cijfers minder betrouwbaar nu er ook zelftests verkrijgbaar zijn. In het CMC liggen nu 51 patiënten met corona. Gisteren was er verwarring over het aantal mensen dat is overleden aan het virus. Uit de meest recente cijfers blijkt dat na de publicatie van gisteren vijf mensen zijn overleden aan de gevolgen van covid-19. Daarmee komt het totaal aantal doden op ons eiland op 221 te staan.