De marine heeft 235 kilo cocaïne onderschept in een go fast op de Caribische zee. De vangst werd op 17 november gedaan door marineschip zijne majesteit Holland. Defensie heeft niet bekendgemaakt waar de vangst precies is gedaan. Dat doen ze eigenlijk nooit. De twee opvarenden kwamen uit de Dominicaanse Republiek en zijn overgedragen aan de VS.

