236 kilo afval opgehaald tijdens schoonmaakactie in Saliña

Bij een schoonmaakactie in de omgeving Saliña is in totaal 236 kilo afval opgehaald. Ongeveer 131 kilo betrof zwerfafval, de overige 105 kilo werd bepaald door een grote hoeveelheid lege bierflessen. De actie werd geleid door de ondertussen op het eiland bekende Kunukuman. Hoewel de actievoerder geen goed woord over heeft voor degenen die het afval veroorzaken, denkt hij niet aan ophouden met de schoonmaakacties.

