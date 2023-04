26 april behandeling uitleververzoek Nuto Wawoe

De rechtbank in Santo Domingo behandelt 26 april het verzoek van het OM om NLS-kopstuk Nuto Wawoe uit te leveren. De advocaat van de Curaçaoënaar vroeg om meer tijd. In een video die op sociale media circuleert zegt Nuto onschuldig te zijn. Hij woont al sinds 2016 in de Dominicaanse Republiek en zegt een voorbeeldige burger te zijn. Nuto zou de criminaliteit hebben verruild voor een carrière in de muziekindustrie. Hij is producer en maakt videoclips voor artiesten. Het OM op Curaçao verdenkt Nuto onder andere van witwassen van geld, drugshandel en moord.