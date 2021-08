26 ziekenhuisopnamen tussen 22 juli en 2 augustus, 23 gevallen niet gevaccineerd

Van de 26 personen die tussen 22 juli en 2 augustus door een coronabesmetting in het CMC terecht zijn gekomen waren er 23 niet gevaccineerd. Zo blijkt uit een overzicht met het aantal ziekenhuisopnamen. Van de 3 gevaccineerde patiënten is het volgende bekend: 1 patiënt was volledig gevaccineerd, 1 patiënt heeft slechts 1 prik gehad en een derde patiënt raakte binnen twee weken na de tweede prik besmet. Momenteel liggen er 17 Covid-patiënten in het CMC, waarvan 4 op de intensive care.

