Afgelopen nacht is een man omgekomen bij een verkeersongeval. De man reed ter hoogte van Sabana Baka tegen een verkeersbord. De auto sloeg vervolgens tegen een muur. De toedracht van het eenzijdige verkeersongeval is onbekend. De automobilist, wiens identiteit nog niet is vrijgegeven, is de 26e verkeersdode van dit jaar. De politie heeft de zaak in onderzoek.