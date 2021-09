27 miljoen gulden nodig voor afvloeiing ex-Isla-medewerkers

De Curaçaose overheid is op zoek naar 27 miljoen gulden om de afvloeiing van ex-Isla-werknemers te betalen. Zo schrijft het AD. Het gaat om geld dat de vorige uitbater van de raffinaderij, oftewel Refineria Isla S.A., aan de werknemers is verschuldigd. In totaal was de Refineria Isla de ongeveer 900 werknemers 110 miljoen gulden verschuldigd. Daarvan is al 83 miljoen uitbetaald. De resterende 27 miljoen zou worden betaald van de verkoop van ongeveer een miljoen vaten ruwe olie waar de RdK beslag op heeft gelegd.

