274 Koningsdagpakketten verkocht voor het goede doel

Tijdens het fundraisingevent Koningsdag at Home zijn in totaal 274 ‘Koningsdag Family boxes’ in huis gehaald. Van de opbrengst krijgen 2000 kinderen na de lockdown een volledig verzorgd dagje uit naar het Kindermuseum Curaçao. Gezinnen konden een Koningsdag Family Box kopen met diverse Hollandse spelletjes erin. Daarnaast hebben diverse bedrijven geld gedoneerd. De actie is een initiatief van het Kindermuseum Curacao en Paradise FM.

Doordat evenementen tijdens Koningsdag vanwege de lockdown niet toegestaan waren, besloten het Kindermuseum en Paradise FM een alternatief te bieden: de Koningsdag Family Box, waarmee deelnemers het ‘Koningsdaggevoel’ in huis konden halen. Voor ANG 100,- konden geïnteresseerden zo’n box thuis laten bezorgen, met daarin een aantal oud-Hollandse spellen, oranje attributen, een bingokaart voor de Paradise FM Muziekbingo en een inlogcode voor een online Koningsdag Familie Quiz. Gedurende de dag konden door de deelnemers diverse prijzen gewonnen worden. In totaal zijn 274 van deze Family Boxes verkocht. Bovenop de Family Boxes deden ook een aantal bedrijven een donatie.

De opbrengst komt ten goede aan het Museum 4 All-project, waarbij 2000 kinderen die anders waarschijnlijk niet zouden kunnen gaan, een bezoek brengen aan het Kindermuseum. Daarbij worden ze opgehaald met een bus, krijgen ze gratis toegang tot het educatieve museum en een kleine versnapering. “Juist in deze coronatijd is het belangrijk om kinderen een stukje positiviteit te brengen. Daarom vinden we het Museum 4 All-project zo belangrijk”, aldus Esther Pijl, directeur van het Kindermuseum

Naast deze fundraising voor het Kindermuseum steunt radiozender Paradise FM doorlopend het Daily Meal Program met diverse acties online en op de radio. Een deel van de opbrengst van de Koningsdag Family Boxes komt ten goede aan het Daily Meal Program. Die organisatie verzorgt dagelijks honderden gezonde warme maaltijden voor gezinnen die door de coronacrisis moeite hebben om rond te komen. Met een deel van de opbrengst van Het Koningsdag at Home event kan het Daily Meal Program vijfhonderd gezinnen van een warme maaltijd voorzien.