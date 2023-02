De afgelopen week sloegen inbrekers 29 keer toe. Dat is de balans tussen 6 en 12 februari. Auto’s waren dertien keer het doelwit, gevolgd door woningen (12) en ondernemingen (4). De meeste woninginbraken vonden plaats tussen elf uur ‘s ochtends en vijf uur ‘s middags. De inbrekers kwamen binnen via het badkamerraam of een raam aan de achterkant van het huis. Dat meldt de politie.

