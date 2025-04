2BAYS: Global Oil gaat investeringsactiviteiten ’temporiseren’

De organisatie 2BAYS is door Global Oil Management Group geïnformeerd over hun besluit om hun investeringsplanning te heroverwegen. Dit is een gevolg van de sancties die door de Verenigde Staten zijn opgelegd aan Venezuela. Dat liet 2Bays, de opvolger van Refineria di Kòrsou, gisteren officieel weten. Global heeft besloten om haar activiteiten met betrekking tot asfaltproductie-installatie ’te temporiseren’. Onduidelijk is nog wat dat precies inhoudt.

Uit het persbericht: “2BAYS erkent de aanzienlijke uitdagingen die voortvloeien uit de voortdurende situatie tussen de VS en Venezuela, evenals de daaruit voortvloeiende veranderingen in de markt. 2BAYS blijft actief betrokken bij het beoordelen van de impact en blijft nauw samenwerken met onze partners, waaronder Global, om de economische activiteiten op onze locaties in Emmastad en Bullenbaai te bevorderen en te heractiveren.”