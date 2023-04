2e arrestatie moordzaak Boechi

De politie heeft woensdag een tweede arrestatie verricht in de moordzaak op rapper Boechi. De verdachte is een 24-jarige Curaçaoënaar met de initialen C.H.E.Z. Na de arrestatie heeft de politie een inval gedaan bij de verdachte thuis aan de Kaya Awaseru. Daar zijn verschillende spullen in beslag genomen die belangrijk zijn voor het onderzoek. Begin deze maand werd in Nederland de verdachte Churendi C. gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord. Volgens de politie is het onderzoek in ‘full swing’ en worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.

De bekende rapper Boechi , geboren Ruchendell Bonifacio Windster, werd op 9 december 2022 doodgeschoten op Curaçao. De daders schoten vanuit een auto op het slachtoffer, die op dat moment bij een trùk di pan aan de F.D. Rooseveltweg stond.