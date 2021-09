3 aanhoudingen in verband met mogelijke “putmoord”

De politie heeft drie aanhoudingen verricht in verband met de mogelijke moord op de man die op 14 september dood in een put werd aangetroffen. Het gaat om 3 op Haïti geboren mannen van 51, 55 en 60 jaar die legaal op Curaçao verblijven. Bij de aanhouding zijn er 3 telefoons in beslag genomen. De 3 blijven voorlopig vast zitten voor nader onderzoek. Volgens de Èxtra is de zaak mogelijk al opgelost met de 3 aanhoudingen.

