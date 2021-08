3 Covid-patiënten overleden, aantal opnamen CMC neemt toe

Het aantal mensen dat door Covid-19 op Curaçao is overleden is gestegen van 127 naar 130 doden. De 3 overledenen waren volgens het crisisteam niet gevaccineerd. Het aantal patiënten die met Covid-klachten op het CMC ligt is ook gestegen. Vandaag liggen er 21 coronapatiënten in het CMC. Gisteren waren dat er nog 15. Er zijn 78 nieuwe gevallen geregistreerd na het afnemen van iets meer dan 2100 test. Het aantal actieve gevallen daalt wel sterk. In de afgelopen 24 uur zijn er 136 personen coronavrij verklaard. Het aantal actieve gevallen op Curaçao staat daarmee op 548.

