Delen van Zegu, Montana, Hato, Emmastad en Julianadorp zijn in de loop van de middag weer ingeschakeld door Aqualectra. De stroom is nog niet helemaal stabiel. Pas als dit is opgelost, gaat men door met het inschakelen van de andere wijken. Volgens directeur van Aqualectra Darick jonis duurt dit waarschijnlijk nog tot een uur of 18.00 a 19.00u.