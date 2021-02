312 besmettingen in 1 week in Caribisch deel Koninkrijk

Sinds vorige week 8 februari zijn op de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk in totaal 312 nieuwe personen met een coronabesmetting gemeld. Daarbij gaat het om 200 op Aruba, 63 op Sint Maarten, 39 op Curaçao, 10 op Bonaire, 0 op Sint Eustatius en 0 op Saba. Curaçao telde vorige week 0 tot 8 positieve tests per dag. Het aantal actieve besmettingen is nog gelijk aan vorige week, toen er ook 59 actieve infecties werden gemeld op het eiland. In totaal zijn er op Curaçao tot 15 februari 4.652 COVID-19 besmettingen gemeld. Eén patiënt ligt opgenomen op de verpleegafdeling van het ziekenhuis en één op de intensive care.