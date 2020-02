Steven Martina eventuele nieuwe leider van de MAN

Steven Martina zit in de race om leider van Partido MAN te worden. Een race is het overigens niet echt, want voorlopig is hij de enige die zich heeft aangemeld voor de positie. Martina was eerder minister van Economische Ontwikkeling bij de partij, maar stapte opzij vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar hem. Toen dit werd geseponeerd, zou hij weer minister worden. De screening is echter na drie maanden nog steeds niet afgerond. Volgens Martina staat dit los van zijn eventuele leiderschap van de MAN. De ex-minister zegt dat zijn partij enthousiast is over zijn voorstel om leider te worden.