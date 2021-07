35 nieuwe coronacases erbij

In de afgelopen 24 uur zijn er 35 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Daarvan zijn er 6 geïmporteerd. De overige besmettingen hebben lokaal plaatsgevonden. Er hebben in totaal 1909 tests plaatsgevonden. Het epidemiologisch team onderzoekt momenteel 3 mogelijke clusters, waarvan 1 een mogelijke spread event betreft. In het ziekenhuis liggen er momenteel nog 3 patiënten. Er zijn verder geen mensen gezond verklaard. Het totaalaantal actieve gevallen is daarmee op 102 komen te staan.