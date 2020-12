Op Curaçao zijn maandag 38 nieuwe corona besmettingen geregistreerd, vijftien mensen zijn hersteld. Daarmee zijn nu 1814 actieve besmettingen op het eiland. Ook werd maandag bekend gemaakt dat er een nieuwe corona dode is gevallen. Daarmee is het totaal aantal corona patiënten dat is overleden gestegen naar acht. Er liggen momenteel achttien mensen in het ziekenhuis die zijn besmet met het Covid-19 virus, vier daarvan liggen op de intensive care.

De overleden patiënt is een persoon op leeftijd die in een verzorgingshuis woonde. Voor de 38 nieuwe gevallen zijn 179 mensen getest. In totaal konden vijftien gevallen worden gelinkt aan bestaande besmettingen, bij 23 gevallen is dat nog niet gelukt.