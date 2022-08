39 aanbevelingen voor verbetering tijdelijke detentie van gevangenen in buitenland

Het transport van gevangenen tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba kan beter. Een aantal belangrijke punten, zoals het informeren van de betrokken ministers en de kostenvergoeding voor terugkeer van personen naar Saba en Sint Eustatius worden niet op de juiste wijze uitgevoerd. Dat concludeert de Raad voor de Rechtshandhaving over de vier ‘Onderlinge Regelingen Detentie’ die er zijn. Dit zijn de regelingen die het mogelijk maken dat de landen in het Koninkrijk elkaar kunnen verzoeken om een gedetineerde tijdelijk op te nemen. De Raad heeft in totaal 39 aanbevelingen voor de landen. Zo moet er meer aandacht zijn voor de belangen van de gevangenen, met name op het gebied van informatievoorziening en rechtsbescherming.