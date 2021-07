39 militairen op Curaçao positief getest

39 militairen van de landmacht op Curaçao zijn positief getest op het coronavirus. Zo meldt Defensie. Het gaat om militairen van de Compagnie in de West die militaire bijstand geven aan civiele autoriteiten. De besmette militairen zitten in isolatie op marinebasis Parera. De rest van de Compagnie zit preventief in quarantaine. De compagnie wordt vaak ingezet voor militaire bijstand op het eiland. Dat is bijvoorbeeld nodig als er een orkaan is geweest of voor het handhaven van de openbare orde. Voor die taken zijn volgens Defensie nu andere militairen beschikbaar.