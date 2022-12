Afgelopen week zijn vier auto’s gestolen. Dat blijkt uit de wekelijkse criminaliteitscijfers van de politie. In totaal tekende het korps Politie 23 high impact crimes op. Er waren ook vier overvallen en zeven inbraken, vier in een woning en drie in een bedrijf. Er was dit keer geen sprake van auto-inbraak, maar er waren wel weer acht meldingen van relationeel geweld.