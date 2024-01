4000 bezoekers voor Nieuwjaarsduik

Ruim 4000 mensen hebben op 1 januari meegedaan aan de Nieuwjaarsduik. Bij Zanzibar gingen ze om stipt 12 uur ’s middags het water in, met oranje mutsen van het bekende worstenmerk. 4000 deelnemers is een nieuw record: nog nooit was het zo druk. Ook op Aruba vond een grote Nieuwjaarsduik plaats, met dezelfde mutsen, bij Moomba Beach. Op Bonaire wordt de laatste jaren geen Nieuwjaarsduik meer georganiseerd. De beelden van onze eilanden doen het ook in Nederland goed, waar mensen in de kou en de wind het water van de Noordzee trotseren.

