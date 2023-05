De politie heeft gistermiddag een 42-jarige man aangehouden voor heling. De man had thuis allerlei gestolen goederen opgeslagen. Deze spullen zijn afkomstig van de werkplaats van Coca Cola Curaçao. Het personeel ontdekte gisterochtend de diefstal. Diezelfde dag vond de politie de gestolen spullen terug in een huis aan de Lindberghweg. De politie onderzoekt of meer mensen bij de diefstal betrokken zijn. Beeld: Extra