Een 48-jarige man is gisteren aangehouden voor brandstichting. Op 25 augustus zou hij een huis aan de Kaya Coleta V. Ostiana in brand hebben gestoken. Daarbij zijn twee personen, de schoonmoeder van de verdachte en haar zoon, door verstikking omgekomen. De aanhouding in Montaña Abou werd verricht door moordzaken. De politie heeft ook een aantal spullen in beslag genomen die belangrijk zijn voor het onderzoek.