49.000 toeristen bezochten Aruba in maart

Bijna 49.000 verblijfstoeristen bezochten Aruba in de maand maart. Dat heeft het Arubaanse toerismebureau gisteren bekend gemaakt. Daarvan waren ruim 43.000 toeristen afkomstig uit Noord-Amerika. De rest kwam uit Europa, Latijns-Amerika en de Caribische regio. De hotels in Aruba kenden in maart 2021 een gemiddelde bezettingsgraad van 36,4 procent. Dat is ongeveer veertig procent van de bezetting in topjaar 2019 en 12 procent lager dan een jaar geleden. Voor de komende maanden verwacht Aruba echter een enorme toestroom van Amerikaanse toeristen. Veel luchtvaartmaatschappijen vliegen vanuit Amerika weer op Aruba. Passagiers mogen alleen naar het eiland met een negatieve PCR-test.