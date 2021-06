50% publiek welkom bij Curacao – Guatemala

Bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van Curacao is weer publiek welkom. Dat maakte voorzitter van de voetbalbond Shaheen Elhage bekend. Bij de wedstrijd tegen Guatemala is in het Ergilio Hato stadion 50% bezetting op de tribunes mogelijk. Dat is momenteel de limiet volgens FIFA regels. Curaçao speelt tegen Guatemala zijn laatste en beslissende groepsduel in de nog lange weg naar WK-kwalificatie.

Komende zaterdag speelt Curaçao trouwens eerst in Guatemala om vier uur tegen de Britse Maagdeneilanden. De wedstrijd is te volgen op TeleCuraçao.