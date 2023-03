55 deelnemers voor Kantadó Mayó

55 zangers hebben zich aangemeld voor Seú-festival Kantadó Mayó. De inschrijving vond zaterdag plaats in buurtcentrum Sta. Maria. Sinds de uitbraak van de pandemie in 2020 is het festival niet meer gehouden. Dit jaar vindt het evenement van 14 tot en met 18 maart plaats bij de tennisbaan van Mundu Nobo. Het winnende lied wordt de roadmarch voor de Seú-optocht op maandag 10 april. Seú is tijdens de slaventijd ontstaan. De instrumenten die bespeeld worden zijn de tambú (trommel), chapi (metalen landbouw werktuig) en kachu (koehoorn).