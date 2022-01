De scholen op Curaçao gaan pas op 10 januari open weer. Dat maakte premier Pisas zojuist bekend tijdens een persconferentie. Een persconferentie over dit onderwerp wordt op een later moment deze week nog gehouden. Aanvankelijk zouden de scholen in de loop van deze week alweer open gaan. Vermoedelijke reden is de covid-situatie op ons eiland.

