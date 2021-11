55e sterfdag Moises da Costa Gomes herdacht

Curaçao herdenkt vandaag de 55e sterfdag van Mr. Dr. Moises da Costa Gomez, grondlegger van het Statuut en pleiter voor het vrouwenkiesrecht. Fundashon mr. dr. M.F. da Costa Gomez die zich al jaren inzet voor het in ere houden van deze ‘nationale held’ wil de man een menselijker gezicht geven en niet alleen zijn politieke carrière belichten. Zo is er weinig bekend over zijn privéleven in Nederland, waar hij rechten studeerde en trouwde met Elisabeth (Lies) Heiling en twee dochters kreeg. Da Costa Gomez richtte ook de Partido Nashonal di Pueblo (PNP) op in de jaren vijftig van de vorige eeuw. PNP was destijds samen met de Democratische Partij (DP) de eerste partij na de Tweede Wereldoorlog die meedeed aan de verkiezingen voor de Nederlandse Antillen en Curaçao.