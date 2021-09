563 mensen hebben Karchi di Kuminda nog niet opgehaald

Maar liefst 563 personen hebben hun Karchi di Kuminda nog niet opgehaald. Zo meldt het ministerie van SOAW. Tot nu toe zijn er zo’n 10 duizend kaarten verstrekt. Daarvan zijn er ongeveer 7 duizend per post verzonden en ruim 3400 kaarten zijn via de steunpunten van het ministerie in de wijken uitgedeeld. Het tegoed wordt vandaag op de nieuwe passen bijgeschreven. Het bedrag op de Karchi di Kuminda is bestemd voor boodschappen en wordt berekend op basis van de gezinssituatie.