57 tips op meldlijn 917

De politie heeft in het weekend 57 tips binnengekregen over locaties waar sprake was van samenscholing. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Zelf heeft de politie ook verschillende locaties opgespoord waar – ondanks herhaaldelijke, dringende verzoeken van de regering- meerdere personen tegelijkertijd aanwezig waren. Zo werden bijvoorbeeld Bar 27 en Bon Bini Supermarket gesloten. KPC spreekt van een ‘zeer onverantwoorde’ situatie. Iedereen die melding wil doen van overtredingen van de maatregelen wordt opgeroepen dit te doen via het nummer 917.