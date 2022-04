Ondernemers konden gisteren kennismaken met de plannen voor de nieuw op te zetten woonwijk in Kura Hulanda. De lokale groep BMG Asset heeft het voormalige hotel gekocht. Nu willen zij daar nieuw leven in blazen. In juli moet het hotelgedeelte open gaan, een maand later de vaste bewoning, winkels en horeca. Elke dag zijn momenteel tussen de zestig en honderd bouwvakkers aan het werk om de boel af te krijgen.

