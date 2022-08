5e editie Flavors of Curaçao

Flavors of Curaçao, het grootste culinaire evenement van het eiland, keert terug. Op zaterdag 24 september verandert het terrein van het Renaissance hotel in een openlucht foodfestival. Ruim dertig culinaire entrepreneurs zullen op het festival staan. Ook is er entertainment van Nelson Braveheart, DJ Lucy en anderen. Met het evenement werft brancheorganisatie Chata fondsen om te kunnen investeren in projecten die goed zijn voor het toerisme en de horeca. De vijfde editie van Flavors of Curaçao valt samen met het jubileumjaar van Chata. De vereniging voor de hospitalitysector bestaat dit jaar 55 jaar. Kaarten voor het evenement zijn vanaf nu verkrijgbaar bij: Van den Tweel Zeelandia, Mensing’s Caminada, Tu y Yo Grote Berg en Sta. Rosa, het CHATA-kantoor en online via www.caribbeanticketshop.com