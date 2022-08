5e editie World Clean Up Day

Op 17 september steken duizenden vrijwilligers hun handen uit de mouwen voor de jaarlijkse cleanup day. Organisator Curaçao Clean Up roept vrijwilligers en organisaties op zich in te zetten op de grote schoonmaakdag. Vanaf vandaag kunnen mensen zich inschrijven. Dit jaar beleeft de World Clean Up Day haar vijfde editie. De afgelopen jaren zijn 21.500 vrijwilligers erin geslaagd om op de schoonmaakdag 3,2 miljoen kilo afval te verzamelen. Curaçao Clean Up werkt samen met het GMN-ministerie, Selikor en het toeristenbureau.