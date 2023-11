6 horecazaken in Sambil gesloten wegens vieze keukens

Het multidisciplinair team heeft gisteren een controle uitgevoerd bij de food court van Sambil. Alle geïnspecteerde zaken moesten per direct dicht. Het gaat om zes eettenten, waaronder Lekker Friet en Magic Shoarma. Volgens MEO waren alle keukens vies. Bij drie zaken was het personeel niet gekeurd. Verder constateerden de inspecteurs bij twee ondernemingen schimmel. Ook was het plafond bij twee zaken kapot. De eettenten mogen weer open als deze tekortkomingen zijn opgelost.