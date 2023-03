6 juni uitspraak Ennia-zaak

Het hof zal zelf uitspraak doen in de Ennia-zaak. Het gesprek tussen vertegenwoordigers van de centrale bank en aandeelhouder Hushang Ansary liep vrijdag op niets uit. Het hof had gehoopt dat de partijen er onderling uit zouden komen. Ansary en enkele oud-bestuurders van de verzekeraar zijn veroordeeld tot betaling van ruim 1 miljard gulden voor wanbeleid. Dat geld is volgens de centrale bank nodig om Ennia financieel overeind te houden. De toezichthouder wil zo voorkomen dat er gekort moet worden op toekomstige pensioenuitkeringen. Het eerdere aanbod van de Iraans-Amerikaanse miljardair om over te gaan tot betaling lijkt van tafel te zijn.