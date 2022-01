 6 maanden cel voor hash-smokkelaar in haarproducten

Meestal horen we over drugssmokkel van Curacao naar Nederland, maar gisteren stond een smokkelaar voor de rechter die de omgekeerde route vloog. De man van 26 werd betrapt bij de kofferscanner op Hato. Daar bleek hij in potjes creme en haarproducten 187 gram hash te hebben verstopt. Naar eigen zeggen had hij het spul voor eigen gebruik meegenomen uit Nederland, maar volgens de rechter had hij beter moeten weten. De afgelopen jaren was hij namelijk al drie keer eerder veroordeeld in en drugszaak.

