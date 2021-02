6 miljoen minder voor CTB

Er is flink gesneden in het budget van de Curacao Tourist Board. Het bureau moet het met 6 miljoen gulden minder doen, een korting van 20 procent op het budget. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Wat dit voor gevolgen heeft voor de organisatie is nog niet bekend. De CTB is ook tijdens de coronacrisis het eiland blijven promoten een hoopte dit jaar met het uitzicht op het vaccin weer meer toeristen te kunnen trekken. CTB-directeur Paul Pennicook heeft nog niet gereageerd op de korting.