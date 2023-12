600 kilo drugsroof opnieuw voor de rechter

De 600 kilo drugsroof uit het recherchebureau vijf jaar geleden is weer actueel. Gisteren diende de hoger beroepszaak. Deze werd niet inhoudelijk behandeld. Dat gebeurt pas in februari. Wel konden de advocaten een verzoek indienen om meer getuigen te verhoren. Dat werd door het hof afgewezen. Het OM is tegen de vrijspraak van de zes verdachten in hoger beroep gegaan. Volgens de rechter is niet bewezen dat ze betrokken zijn bij de diefstal. Het OM ziet oud-politieagent M. Mariano als het brein achter de roof. Hij zit nu een 6 jaar celstraf uit voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 340 kilogram cocaïne, het handelen in drugs en het verduisteren van zijn dienstwapen. Vijf andere verdachten zijn veroordeeld voor onder andere hun betrokkenheid bij drugshandel.