62 miljoen gulden uit Nederland voor renovatie schoolgebouwen

De Nederlandse en Curaçaose overheid zijn begonnen met de voorbereidingen voor grootschalige renovaties aan schoolgebouwen. Voor die renovaties heeft Nederland zo’n 30 miljoen euro beschikbaar gesteld, wat neerkomt op 62 miljoen gulden.

Voor de coronacrisis was er vanuit Stichting Onderhoud Schoolgebouwen Curacao 2 miljoen gulden per jaar beschikbaar voor aanpassingen aan schoolgebouwen. Volgend jaar zullen de grootschalige renovaties starten. De uitvoering zal worden gedaan door COHO, een ontwikkelingsorgaan dat is opgericht om Curaçao door de coronacrisis te slepen.